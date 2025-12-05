Si è sposata in segreto Il Sì a 69 anni per la famosa della tv | solo 12 invitati

La famosa attrice ha detto sì. A 69 anni, l’ex star di Sex and the City ha coronato la sua storia d’amore con Russell Thomas, 55 anni, sposandolo il 4 dicembre a Londra in una cerimonia tanto elegante quanto sorprendentemente raccolta. Niente clamore hollywoodiano, niente liste infinite di invitati: soltanto dodici persone, quelle davvero importanti, riunite al Chelsea Old Town Hall come riporta People che pubblica anche le foto in esclusiva per assistere a un momento che gli sposi hanno voluto proteggere da ogni forma di spettacolarizzazione. Una scelta in controtendenza, che già dalle prime ore ha catturato l’attenzione di fan e curiosi per la sua sobrietà disarmante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it