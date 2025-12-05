Si dimette lo storico ex sindaco

È un’era che si chiude. Nelle prossime ore diventeranno ufficiali le dimissioni dal ruolo di consigliere comunale di Franco Ratti (nella foto), 77 anni, per cinque mandati sindaco di Gravellona, sempre eletto con percentuali "bulgare", l’uomo che ha letteralmente trasformato un paese la cui economia agricola era in forte crisi, in un "paese d’arte", inventandosi ed alimentando negli anni la "Festa dell’Arte" che si tiene a giugno. Ma l’opera per cui resterà nel ricordo dei suoi concittadini è la realizzazione del parco urbano più grande della Lomellina, un’autentica visione che, nata ad inizio anni Novanta tra un fiume di critiche, è oggi uno degli angoli più suggestivi del territorio, con tre laghi uno dei quali inaccessibile perché destinato alla flora e alla fauna autoctona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si dimette lo storico ex sindaco

Leggi anche questi approfondimenti

, Giovedì 22 Novembre 1990 Dopo 11 anni da premier del Regno Unito si dimette Margaret Thatcher Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+22+novembre&fyi=2&utm_source=twitter - facebook.com Vai su Facebook

Si dimette lo storico ex sindaco - Nelle prossime ore diventeranno ufficiali le dimissioni dal ruolo di consigliere comunale di ... Riporta ilgiorno.it

L’agguato in centro storico. Ex sindaco colpito con una sedia: "Aggressore fuori un’ora dopo" - Alessio Calamandrei, ex primo cittadino di Impruneta, è stato assalito in via Martelli "Ho cercato di fermare un ragazzo che stava devastando la strada, e lui mi ha picchiato". Da lanazione.it

Ex assessora, ultimo atto: un video per chiudere e chiarire le dimissioni. Il sindaco la ringrazia - Tensione tra Frenquellucci che punta il dito contro il consigliere dei 5 Stelle, Andreolli (Lega) che parla di giunta commissariata e Biancani che fa da pompiere ... Scrive msn.com

L’ex sindaco contro i lavori in centro - A intervenire, dando voce peraltro alle perplessità di tanti sulla viabilità, l’ex sindaco Giampiero Giulietti, che ricorda ... Come scrive lanazione.it

Santa Vitoria in Matenano: Vergari punta al tris di vittorie in Comune ma il suo vice sindaco Agostini si dimette - Annunci, strappi, colpi di scena nell’amministrazione comunale di Santa Vittoria in Matenano. Come scrive corriereadriatico.it

Da Forza Italia alla Lega, ex sindaco corre per le regionali - Pasqualino Piunti, ex sindaco di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dal 2016 al 2021, annuncia ufficialmente ... Scrive ansa.it