Sì del Cdm al Testo unico sull’edilizia Salvini estende la deregulation milanese e il colpo di spugna del Salva-Milano a tutta l’Italia E gli immobiliaristi festeggiano

“Un golpe contro il territorio che trasforma in norma il modello accelerato del Salva-Milano”, così ieri l’Avs Angelo Bonelli aveva definito “Il testo sull’edilizia” a firma del ministro Matteo Salvini licenziato dal Consiglio dei Ministri. E, in effetti, a leggere il disegno di legge delega per la revisione del Tue, il Testo unico del settore, è difficile non dare ragione al portavoce dei Verdi. Si sanano gli abusi. La normativa in arrivo, infatti introduce procedure semplificate per gli abusi edilizi commessi prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della “ legge ponte ” che rese obbligatori i piani regolatori comunali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sì del Cdm al Testo unico sull’edilizia. Salvini estende la deregulation milanese e il colpo di spugna del Salva-Milano a tutta l’Italia. E gli immobiliaristi festeggiano

