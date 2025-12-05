Si celebra Santa Barbara anche a Cervia | inaugurato il giardino davanti alla sede dei Vigili del Fuoco

L’assessora di Cervia Michela Brunelli ha partecipato ieri alla santa messa celebrata presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cervia, nella giornata dedicata a Santa Barbara, martire del Fuoco e protettrice dei Vigili del fuoco, degli artificieri e dei marinai, insieme alle forze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

