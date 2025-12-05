Si celebra Santa Barbara anche a Cervia | inaugurato il giardino davanti alla sede dei Vigili del Fuoco

Ravennatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessora di Cervia Michela Brunelli ha partecipato ieri alla santa messa celebrata presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cervia, nella giornata dedicata a Santa Barbara, martire del Fuoco e protettrice dei Vigili del fuoco, degli artificieri e dei marinai, insieme alle forze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

