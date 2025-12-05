Si accende l’albero di Natale in Galleria con un’ospite speciale

Milanotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La folla pronta a immortalare il momento e le luci rosse che, piano piano, illuminano la composizione. È stato acceso l'albero di Natale posizionato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. L'albero è stato realizzato da Lenovo e Motorola e all'accensione ha partecipato un'ospite speciale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it



