Si accende l’albero di Natale in Galleria con un’ospite speciale
La folla pronta a immortalare il momento e le luci rosse che, piano piano, illuminano la composizione. È stato acceso l'albero di Natale posizionato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. L'albero è stato realizzato da Lenovo e Motorola e all'accensione ha partecipato un'ospite speciale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump accende l’albero di Natale a Washington: La religione sta tornando negli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook
#Ambiente. A Bologna, davanti a sede @RegioneER, si accende l’albero di #Natale realizzato con materiali di recupero, simbolo dell’impegno verso l’economia circolare. @irene_priolo: “Il futuro nasce anche da gesti semplici e quotidiani” La #notizia regio Vai su X
Il sindaco Sala accende l'albero di Natale in galleria Vittorio Emanuele II - (Agenzia Vista) Milano, 04 dicembre 2024 Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, accende l'albero di Natale in galleria Vittorio Emanuele II, rivolgendo ai presenti un augurio di buon Natale. Si legge su quotidiano.net
Bebe Vio accende l'albero di Natale in Galleria a Milano - Lenovo è stata scelta dal Comune di Milano per allestire il tradizionale Albero di Natale nella Galleria Vittorio Emanuele II, il cuore pulsante della città. Lo riporta msn.com