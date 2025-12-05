Sì a Israele | Eurovision nella bufera pioggia di forfait
La Spagna, l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno annunciato che non parteciperanno alla 70ª edizione di Eurovision, a maggio a Vienna, dopo che l’ Ebu, l’Unione Europea di Radiodiffusione, ha annunciato ieri la partecipazione di Israele. Un altro gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Austria e Germania, era invece pronto a ritirarsi nel caso in cui Israele fosse stata espulso. La Germania, come la Spagna, è tra i Big Five, i 5 paesi (con Italia, Francia e Regno Unito) che contribuiscono maggiormente al finanziamento del festival. La decisione di confermare la presenza in gara di Israele è stata annunciata dall’Ebu dopo mesi di polemiche legate alla richiesta di diversi paesi che ne chiedevano l’esclusione in primis a causa della guerra a Gaza: "considerate le perdite umane estreme – hanno detto gli iralandesi – e la crisi umanitaria che continua a mettere in pericolo la vita di tanti civili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Tre Stati hanno annunciato che boicotteranno Eurovision, dopo che Israele ha ottenuto il via libera per partecipare al contest musicale internazionale - facebook.com Vai su Facebook
L’Ebu ammette Israele all’Eurovision 2026: Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna boicottano la competizione dlvr.it/TPdjGm Vai su X
Sì a Israele: Eurovision nella bufera, pioggia di forfait - La Spagna, l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno annunciato che non parteciperanno alla 70ª edizione di Eurovision, ... Scrive quotidiano.net
Eurovision 2026, Israele c’è e parte il boicottaggio. Quali Paesi si ritirano - Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda hanno dato seguito ai propositi espressi nei mesi scorsi, Portogallo e Islanda decideranno a breve ... Secondo msn.com
Eurovision 2026, la decisione sulla partecipazione di Israele rinviata a dicembre - Il dibattito sull'inclusione di Israele nell'Eurovision Song Contest 2026 resta aperto: l'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) ha annunciato il rinvio del voto previsto per novembre, citando "i ... repubblica.it scrive
Eurovision 2026, rinviata a dicembre la decisione su Israele - Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato di aver rinviato la decisione sulla partecipazione di Israele all'evento del prossimo anno, a causa del cessate il fuoco a Gaza La ... Da tg24.sky.it
Eurovision: rinviato il voto sulla partecipazione di Israele - Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest annunciano di aver rinviato la decisione sulla partecipazione di Israele all'evento del prossimo anno, a causa del cessate il fuoco a Gaza. Da rockol.it