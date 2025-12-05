La Spagna, l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno annunciato che non parteciperanno alla 70ª edizione di Eurovision, a maggio a Vienna, dopo che l’ Ebu, l’Unione Europea di Radiodiffusione, ha annunciato ieri la partecipazione di Israele. Un altro gruppo di Paesi, tra cui Svizzera, Austria e Germania, era invece pronto a ritirarsi nel caso in cui Israele fosse stata espulso. La Germania, come la Spagna, è tra i Big Five, i 5 paesi (con Italia, Francia e Regno Unito) che contribuiscono maggiormente al finanziamento del festival. La decisione di confermare la presenza in gara di Israele è stata annunciata dall’Ebu dopo mesi di polemiche legate alla richiesta di diversi paesi che ne chiedevano l’esclusione in primis a causa della guerra a Gaza: "considerate le perdite umane estreme – hanno detto gli iralandesi – e la crisi umanitaria che continua a mettere in pericolo la vita di tanti civili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sì a Israele: Eurovision nella bufera, pioggia di forfait