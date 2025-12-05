Shopping da film Rimini diventa un set | viaggio tra le vetrine scelte dai registi

Rimini, 5 dicembre 2025 – A Rimini fare shopping è uno spettacolo. Sembra di stare in un film, e non è una battuta perché qui, tra il centro storico e il mare, nel corso dei decenni i registi hanno visto luoghi ideali per girare le scene. Non si tratta solo di quelli pubblici, dalle piazze ai monumenti fino alla spiaggia. I ‘Ciak’ hanno visto protagonisti negozi, boutique, edicole, ristoranti e gelaterie, persino ortofrutta. Alcune di queste attività sono a tutt’oggi ancora aperte. Le locandide e il Qr-code. Un mondo che Confcommercio ha deciso di ricordare con ‘Natale a Rimini, che spettacolo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

