Shifting gears stagioni 2 miglioramenti del personaggio di tim allen e difficoltà di kat dennings

La seconda stagione di Shifting Gears si distingue per un rinnovato equilibrio narrativo, che riesce a valorizzare la commedia di Tim Allen e a migliorare la percezione generale. Dopo un esordio con ascolti record per ABC, la serie ha subito suscitato opinioni contrastanti per via di un tono considerato poco originale. Attualmente, la trasmissione si focalizza su come rendere più autentica e complessa la figura di Matt Parker, interpretato da Allen, e sullo sviluppo dei personaggi secondari, con un'attenzione particolare alla crescita di Riley, interpretata da Kat Dennings. la riscoperta di tim allen: da humor stereotipato a personaggio più sfumato.

