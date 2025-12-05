Sfregiata l' auto del consigliere comunale presentata denuncia ai carabinieri

Sfregiata l’auto al consigliere comunale di San Felice a Cancello Fiorenzo Della Rocca. L’episodio si è verificato nei giorni del voto per le Regionali, quando il consigliere di maggioranza ha svolto il compito di rappresentante di lista per Forza Italia, ma solo nelle ultime ore è stato reso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

