Sfrattato al mattino per morosità nel pomeriggio entra a forza nell’abitazione | 44enne denunciato

Ilpiacenza.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfrattato al mattino per morosità, nel pomeriggio si ripresenta nellabitazione. Nel pomeriggio del 4 dicembre gli operatori della squadra volante sono intervenuti nella zona cittadina di via Boselli, su richiesta di una persona che lamentava la presenza nel proprio appartamento dell’ex inquilino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

