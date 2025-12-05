Sfrattato al mattino per morosità nel pomeriggio entra a forza nell’abitazione | 44enne denunciato
Sfrattato al mattino per morosità, nel pomeriggio si ripresenta nell’abitazione. Nel pomeriggio del 4 dicembre gli operatori della squadra volante sono intervenuti nella zona cittadina di via Boselli, su richiesta di una persona che lamentava la presenza nel proprio appartamento dell’ex inquilino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
