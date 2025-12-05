Sfondano con l' auto l' ingresso di una farmacia a Tropea e prelevano le casse | i banditi hanno agito col volto travisato

Hanno sfondato la porta d'ingresso con un'auto rubata e hanno prelevato le casse automatiche situate all'interno. E' la rapina portata a termine la notte scorsa alla farmacia centrale di piazza Vittorio Veneto a Tropea. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati due uomini col volto travisato. I due, dopo avere sfondato la porta d'ingresso si sono introdotti nei locali asportando. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sfondano con l'auto l'ingresso di una farmacia a Tropea e prelevano le casse: i banditi hanno agito col volto travisato

