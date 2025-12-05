Sfilata di cinghiali in giardino in una villa del San Bartolo | video

Il video girato da uno dei residenti sulla Panoramica, a Pesaro, che dice: "Siamo barricati in casa dopo il tramonto, è necessario intervenire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfilata di cinghiali in giardino in una villa del San Bartolo: video

