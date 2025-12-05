Sesso tricolore | quanto e come lo facciamo secondo il Censis Che premia le donne | più consapevoli e intraprendenti

Gli italiani tra i 18 e i 60 anni confermano un’intensa vita sessuale, con frequenze stabili e un ventaglio di pratiche molto più ampio rispetto al passato. Le donne risultano più intraprendenti, più consapevoli e meno condizionate dagli stereotipi, mentre resiste una quota che continua a credere a falsi miti su fertilità e contraccezione. Ecco i dati del Rapporto 2025 sulla situazione sociale del Paese dell’istituto di ricerca socio-economica italiano, il Censis ( i dati su povertà, economia, lavoro e sanità ). Quanto sesso facciamo? – Confidando che tutti siano stati sinceri, secondo l’indagine il 62,5% degli italiani tra 18 e 60 anni lo fa spesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

