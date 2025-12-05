Serve un fondo europeo se vogliamo la nostra IA
La grande maison del lusso che, a sua insaputa, ruba il design di una borsetta a un concorrente: lo aveva ideato con l'IA, che a sua volta lo aveva trovato in rete. O il nuovo algoritmo della compagnia aerea che riconosce l'ultimo e più costoso modello d iPhone da cui arriva la prenotazione: grazie all'IA il prezzo del biglietto raddoppierà. Di questo e altro, di rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale, hanno ieri discusso a Madonna di Campiglio una trentina di top manager, avvocati e professori nell'ambito degli Experts talk corporate leader. E in questa piccola Davos della IA, la proposta più concreta per il documento programmatico che verrà elaborato dalla direzione scientifica affidata a Michele Carpagnano, partner Dentons e docente all'Università di Trento, e presentato nel secondo semestre del 2026, è costituire a livello Ue un fondo comunitario, magari da finanziare con eurobond, per investire in tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
