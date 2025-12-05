Quella che era solo un’indiscrezione ieri è diventata realtà. Francesco Scarponi non è più un giocatore del Tropical Coriano. Una rescissione consensuale quella tra il club del presidente Marzi e il fantasista. "La decisione è stata condivisa in un clima costruttivo e rispettoso, con la piena consapevolezza del valore che Francesco ha portato alla nostra società durante queste 3 stagioni e mezzo memorabili – dicono dal club – È davvero difficile trovare le parole giuste. Oggi non salutiamo soltanto un calciatore, ma un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella nostra storia. Il percorso di Francesco con la maglia dell’aquila indosso è stato un esempio di professionalità, dedizione e attaccamento ai nostri colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Tropical, Scarponi rescinde