Serie C le squadre campane in corsa per il C Gold Award 2025 | Benevento Casertana e Sorrento guidano la classifica

Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della Serie C grazie al voto dei tifosi. L'iniziativa entra nella sua fase decisiva, con la classifica parziale che si sta delineando per i calciatori del Girone C. Tra i protagonisti delle squadre campane, Francesco Salvemini e Antonio Prisco, attaccante e centrocampista del Benevento, occupano attualmente la 6° e l'8° posizione, grazie a un ampio sostegno da parte dei tifosi, confermando così il loro ruolo di protagonisti in questa stagione. Kevin Leone, centrocampista della Casertana, è invece stabile in 7° posizione ed Eugenio D'Ursi, attaccante del Sorrento, occupa l'ultima posizione utile per accedere alla fase finale del sondaggio.

