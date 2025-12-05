Serie C Club dei 100 e dei 300 | tanta Campania tra i nuovi calciatori bandiera

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è tanta Campania che è entrata a fare parte del Club dei 100 e dei 300, nati nel 2019 da un’idea dell’Associazione Italiana Calciatori e della Lega Pro che include quei calciatori che hanno raggiunto un numero considerevole di gettoni con gli stessi colori o nella terza serie. Sono simboli della Serie C Sky Wifi, “bandiere” che esaltano i valori di un campionato legato al territorio e alla categoria che hanno raggiunto almeno 100 presenze con la stessa squadra (Club dei 100) e 300 presenze nei campionati di Serie C (Club dei 300). I nuovi ambasciatori Club dei 100 Bizzotto Nicola ( Monopoli ), Cariolato Fabio ( Arzignano Valchiampo ), Cuccurullo Marco ( Sorrento ), Del Sorbo Ludovico ( Sorrento ), De Rosa Roberto ( Giugliano ), Di Fabio Guido ( Sambenedettese ), Di Paola Manuel ( Vis Pesaro ), Fella Giuseppe ( Cavese ), Fusco Francesco ( Sorrento ), Lamesta Alessandro ( Giana Erminio ), Previtali Nicolas ( Giana Erminio ), Pucciarelli Manuel ( Vis Pesaro ), Ranieri Roberto ( Novara ), Rosaia Giacomo ( Gubbio ), Sall Abdoulaye ( Carpi ), Simeoni Luca ( Pianese ), Tuzza Stefano ( Bra ), Viteritti Orlando ( Monopoli ), Zoia Riccardo ( Vis Pesaro ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

