E’ la sorpresa del campionato. Elia Sgarzini è il furetto del Loreto. Difende, corre, segna. E’ giovane. Ma già sa il fatto suo. Un’esplosione di energia. Un ragazzo che in campo non si risparmia. E’ bello vederlo giocare. Perché esprime entusiasmo e voglia di vincere. Nel suo primo anno in serie B Nazionale sta andando alla grande. Elia, soddisfatto di quello sta facendo? "Sicuramente non mi aspettavo questo impatto, essendo la mia prima esperienza in questa categoria e per questo devo ringraziare coach Ceccarelli per la fiducia che mi sta dando di settimana in settimana. Quello che cerco di fare è aiutare la squadra ogni volta che sono in campo per ottenere la vittoria, poi quello che arriva è solo un qualcosa in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale. Consultinvest: sorpresa Sgarzini: "Un anno così non me lo aspettavo»