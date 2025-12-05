Serie B blitz a Fondi della Genea Lanzara | Antonio Milano in doppia cifra
Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante le assenze del mancino Fragnito e dello spagnolo Moya, la Genea Lanzara conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, superando a domicilio il Fondi con il punteggio di 27–35. Una prova di grande maturità e carattere da parte della formazione allenata da Balogh, capace di imporre ritmo e qualità per lunghi tratti dell’incontro. La squadra salernitana parte fortissimo, piazzando un break di 4-0 che indirizza subito l’inerzia del match. La Genea continua a spingere e trova il massimo vantaggio del primo tempo sull’ 8–14, mostrando compattezza difensiva e grande lucidità nelle ripartenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
