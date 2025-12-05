Serie A in campo per i diritti delle persone con disabilità | Il calcio è di tutti

Gazzetta.it | 5 dic 2025

Dopo la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità ecco cosa accadrà nel weekend sui campi di Serie A, B, Lega Pro, Dilettanti e Calcio femminile. E a San Siro arriva il ministro Locatelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Serie A in campo per i diritti delle persone con disabilità: "Il calcio è di tutti"

