Sergio Mattarella accende il braciere olimpico | La fiamma richiama valori universale bisogno di amicizia e pace
Sergio Mattarella ha acceso il braciere olimpico in piazza del Quirinale alle ore 11.18: la fiamma è arrivata nelle mani del Presidente della Repubblica, che ha così eseguito uno dei momenti più importanti nel cammino di avvicinamento ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. All’evento erano presenti anche la premier Giorgia Meloni, Giovanni Malagò (numero uno della Fondazione Milano Cortina ed ex Presidente del Coni), Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa (presidenti di Camera e Senato), Andrea Abodi (ministro per lo Sport e i Giovani), Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture), Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi (sindaci di Milano e Cortina d’Ampezzo), Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis (Presidenti di Coni e CIP). 🔗 Leggi su Oasport.it
