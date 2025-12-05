Sergio Bonelli Editori ha appena annunciato l’arrivo, per il prossimo 10 dicembre, del nuovo numero di Tex, intitolato TEX E EL MORISCO.DIABLERO. Ecco il comunicato stampa: Arriva sugli scaffali il 10 dicembre TEX E EL MORISCO. DIABLERO!, scritto da Gianluigi Bonelli e disegnato da Guglielmo Letteri. Tex e El Morsico – ©Sergio Bonello Editori. El Morisco è un grande studioso di civiltà antiche, esperto di magia egiziana e azteca. Per lui erbologia e scienze occulte non conoscono segreti. Alleato e compagno di mille avventure, El Morisco è sempre pronto a schierarsi al fianco di Tex sulla pista della giustizia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sergio Bonelli annuncia l’arrivo di ‘Tex e El Morisco. Diablero’