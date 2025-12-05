Sergio Bonelli annuncia l’arrivo di ‘Tex e El Morisco Diablero’

Screenworld.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Bonelli Editori ha appena annunciato l’arrivo, per il prossimo 10 dicembre, del nuovo numero di Tex, intitolato TEX E EL MORISCO.DIABLERO. Ecco il comunicato stampa: Arriva sugli scaffali il 10 dicembre TEX E EL MORISCO. DIABLERO!, scritto da Gianluigi Bonelli e disegnato da Guglielmo Letteri. Tex e El Morsico – ©Sergio Bonello Editori. El Morisco è un grande studioso di civiltà antiche, esperto di magia egiziana e azteca. Per lui erbologia e scienze occulte non conoscono segreti. Alleato e compagno di mille avventure, El Morisco è sempre pronto a schierarsi al fianco di Tex sulla pista della giustizia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

sergio bonelli annuncia l8217arrivo di 8216tex e el morisco diablero8217

© Screenworld.it - Sergio Bonelli annuncia l’arrivo di ‘Tex e El Morisco. Diablero’

Leggi anche questi approfondimenti

Sergio Busquets annuncia il ritiro a 37 anni, chi è l'ex Barcellona? La lettera d'addio, la carriera, i trofei, il matrimonio e la famiglia - Uno ad uno, coloro che hanno compiuto le migliori giocate del secolo, stanno attaccando gli scarpini al chiodo, chiudendo un capitolo importante della ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sergio Bonelli Annuncia L8217arrivo