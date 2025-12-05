Serata di follia | brandisce una cintura e gira in strada a frustare i passanti
La scena si è consumata in pochi minuti, ma ha lasciato dietro di sé una scia di paura. Sono le 19 di giovedì 4 dicembre quando, lungo via Milano a Brescia, un ragazzo di vent’anni compare sul marciapiede barcollando. Ha una cintura stretta nel pugno e la brandisce in aria come fosse un’arma. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
