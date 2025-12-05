Sequestro di persona e abusi su minore | due arresti

Sono due le persone arrestate con l’accusa di sequestro di persona e abusi ai danni di una minorenne. A lanciare l’allarme è stata una 16enne che mercoledì poco prima delle 13 ha chiamato il numero di emergenza sanitaria denunciando di essere vittima di violenze all’interno dell’abitazione. Nell’abitazione a Montemarciano si sono precipitati decina di veicoli tra carabinieri e polizia locale. La ragazza, di etnia room, è stata immediatamente trasportata in ambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona dove i medici hanno effettuato gli accertamenti necessari per valutare le sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sequestro di persona e abusi su minore: due arresti

