Sequestrati oltre 2mila 400 giocattoli pericolosi per la salute
Sequestrati oltre 2mila 400 giocattoli ritenuti pericolosi per la salute. Prosegue senza sosta l'attività della guardia di finanza di Viterbo a contrasto dei fenomeni della contraffazione, dell'abusivismo commerciale, delle violazioni in materia di sicurezza prodotti e tutela del “Made in Italy”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
SEQUESTRATI OLTRE 140.000 PRODOTTI NATALIZI NON A NORMA E POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER I CITTADINI - OPERAZIONE "FESTE SICURE" DEI FINANZIERI DI FORMIA - "Con l’approssimarsi delle festività natalizie la Guardia di finanza del - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #Verona Smantellata milionaria frode fiscale internazionale. Sequestrati oltre 33 milioni di euro. #NoiconVoi Vai su X
Sequestrati 400 kg di prodotti alimentari in una coop a Pula - Oltre 400 chili di prodotti alimentari per un valore di circa 15mila ero sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Cagliari nella sede una Cooperativa Agricola alle porte del comune di Pula ... Segnala ansa.it
Quasi 400 kg di pesce non tracciato sequestrati in porto Olbia - Oltre 390 chili di prodotto ittico tra tonno albacora, salmone, polpo, sgombro, branzino, orata, seppia, persico africano ed altri prodotti, sono stati sequestrati dal personale del distaccamento ... Secondo ansa.it