Sequestrati 2800 kg di vongole a Ferrara e multa da 27mila euro i molluschi sono poi stati riversati in mare

Notizie.virgilio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini fermati sulla Romea con 28 quintali di vongole prive di tracciabilità: maxi sequestro e sanzioni per trasporto illecito a Ferrara. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Due uomini fermati sulla Romea con 28 quintali di vongole prive di tracciabilità: maxi sequestro e sanzioni per trasporto illecito a Ferrara.

