Sequestrate quattro auto in due settimane dalla polizia metropolitana

La Polizia Metropolitana di Napoli, guidata dalla comandante Lucia Rea, ha fatto dei controlli in città e ha sequestrato quattro auto in due settimane. A Pomigliano d’Arco hanno preso una Peugeot 2008 con targa polacca, che era stata rubata e aveva una nuova targa. A Villaricca (strada. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

