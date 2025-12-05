Sequestrate quattro auto in due settimane dalla polizia metropolitana

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Metropolitana di Napoli, guidata dalla comandante Lucia Rea, ha fatto dei controlli in città e ha sequestrato quattro auto in due settimane. A Pomigliano d’Arco hanno preso una Peugeot 2008 con targa polacca, che era stata rubata e aveva una nuova targa. A Villaricca (strada. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

