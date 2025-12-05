Senza abbonamento sull' autobus passeggero aggredisce il controllore dopo averlo atteso alla fermata

Un verificatore della ditta Di Fonzo è stato aggredito dopo aver svolto i controlli su un autobus di linea a Vasto ed è finito in ospedale. A denunciare l’accaduto è il sindacato Uiltrasporti Abruzzo esprimendo forte preoccupazione per l'escalation di intolleranza e violenza che ultimamente sta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

