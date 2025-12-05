Sempio e il Dna quando un dato è fragile non può diventare prova
Roma, 5 dicembre 2025 – Andrea Sempio era sulla scena del crimine quando Chiara Poggi è stata uccisa? La perizia è lapidaria. La traccia genetica trovata sotto le unghie di Chiara non supera il vaglio del rigore scientifico. E il motivo è chiarissimo. L’aplotipo Y, che risulta astrattamente compatibile con la linea paterna di Sempio, non è un profilo pulito. È contaminato da un secondo aplotipo Y maschile non identificato. In genetica forense, questa è un muro. Quando 2 profili maschili finiscono nello stesso campione, non li separi più. E ciò che non si distingue non può essere attribuito a nessuno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Caso Garlasco, perita: "Dna compatibile con Sempio, ma poco e degradato" Un Dna "compatibile" con la linea maschile della famiglia Sempio, ma si tratta di un "aplotipo parziale misto, degradato e di bassa intensità" il cui risultato "non è consolidato". Sono le - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Sempio: "Trovato in casa un altro appunto di mio padre con le spese 'serie'. Non gli è stato dato peso" Vai su X
Sempio e il Dna, quando un dato è fragile non può diventare prova - In queste condizioni, nessuna statistica può trasformarlo in una prova. Lo riporta quotidiano.net
Garlasco, la perizia sul Dna attribuito a Sempio: era sopra o sotto le unghie di Chiara Poggi? “Impossibile stabilirlo” - La relazione di oltre 90 pagine della genetista Denise Albani: compatibilità “forte” con Andrea Sempio ma è impossibile arrivare all’identificazione “di un singolo soggetto” dall'analisi del cromosoma ... Secondo ilgiorno.it
Garlasco, la genetista di Sempio: "Il Dna sotto le unghie di Chiara è comparabile". Spuntano le ricevute della Bozzola - Sembra uno di quei foglietti quadrati, che si tenevano vicino al telefono fisso per prendere appunti. ilgiornale.it scrive
Garlasco, la genetista Marina Baldi: “Dna di Sempio? Vi spiego perché è contaminazione” - Nel nuovo pool difensivo di Andrea Sempio, nato dopo che l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha revocato l'incarico al suo storico avvocato Massimo Lovati, c'è anche la biologa e genetista ... Segnala fanpage.it
Andrea Sempio: «Non c’è un Dna completo. L’impronta 33? Non sono convinto sia mia» - A pochi giorni dall’incidente probatorio sul caso Garlasco, Andrea Sempio contesta le analisi genetiche: «Quella traccia non regge un esame ripetuto. Da leggo.it
Garlasco, Lovati: «Chi ha dato notizia sul Dna di Sempio ha fatto atto di terrorismo» - Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, mette in dubbio la veridicità delle informazioni circolate in merito ai dati preliminari forniti dalla genetista Denise Albani, secondo cui ... Segnala msn.com