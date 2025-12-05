Sempio e il Dna quando un dato è fragile non può diventare prova

Quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dicembre 2025 – Andrea Sempio era sulla scena del crimine quando Chiara Poggi è stata uccisa? La perizia è lapidaria. La traccia genetica trovata sotto le unghie di Chiara non supera il vaglio del rigore scientifico. E il motivo è chiarissimo. L’aplotipo Y, che risulta astrattamente compatibile con la linea paterna di Sempio, non è un profilo pulito. È contaminato da un secondo aplotipo Y maschile non identificato. In genetica forense, questa è un muro. Quando 2 profili maschili finiscono nello stesso campione, non li separi più. E ciò che non si distingue non può essere attribuito a nessuno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

