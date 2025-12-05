Sella Moretti torna disponibile | Avellino tosta ma siamo pronti
Prossimo al rientro, dopo la distorsione al ginocchio di metà novembre, Massimiliano Moretti ha risposto ad alcune domande sul suo stato di salute e sul momento complicato che sta attraversando la Sella Cento a causa degli infortuni. Come procede il recupero dalla distorsione al ginocchio subita prima della partita contro la Fortitudo Bologna? "Molto bene. In queste settimane ho lavorato moltissimo in palestra per rinforzare la muscolatura e da qualche giorno ho ripreso ad allenarmi, prima senza contatto e poi insieme alla squadra. Contro Avellino dovrei tornare senza problemi, pronto per giocare e dare il massimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie A2 Old Wild West, quattordicesima giornata Sella Cento – Dole Basket Rimini 73-78 (10-24, 30-41, 54-54) SELLA: Scarponi, Tanfoglio 12, Piazzi, Conti 8, Berdini 15, Devoe 7, Moretti, Montano 2, Verones
