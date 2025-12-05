seiano arriva il villaggio del gusto e il borgo si accende per il natale

SEIANO (NA) – A Seiano il Natale non si annuncia: affiora lentamente tra le pietre del borgo, come un respiro caldo che attraversa vicoli, terrazze sul mare e antiche abitudini di comunità. Nel primo fine settimana del mese, il 6 e il 7 dicembre, e poi ancora il 13 e il 14, l’antico cuore di Vico Equense si prepara a trasformarsi nel “Villaggio del Gusto”, un piccolo universo festoso in cui la tradizione incontra la magia e i sapori diventano la lingua più sincera delle feste. La luce delle bancarelle e il profumo dei fritti, delle minestre maritate e dei dolci della memoria accompagneranno il visitatore in un itinerario intimo e avvolgente, fatto di artigiani che espongono il loro sapere, di laboratori creativi dove le mani dei bambini si tingono di Natale, e di una dolcissima casa degli elfi dove Babbo Natale attende i più piccoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it

