Sei infortuni mortali nei primi dieci mesi del 2025 | Ravenna è in zona rossa

Sono sei gli infortuni mortali sul lavoro registrati nella provincia di Ravenna nel corso dei primi 10 mesi del 2025. Numeri troppo alti che fanno emergere ancora una volta la piaga delle 'morti bianche' sul nostro territorio. A fornire questo drammatico quadro sono i dati Inail elaborati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Rifondazione, 19 infortuni mortali nella Bergamasca nel 2025. L'ultimo alla "Montello spa", fermare logica dei subappalti #ANSA Vai su X

Dal 2008 si viaggia a una media di 41,6 infortuni mortali l'anno a Torino. Appuntamento sabato presso il campo del Cit Turin in corso Ferrucci - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, Inail: in 10 mesi infortuni +1,2% e 896 casi mortali - Le denunce, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all'Inail nei primi dieci mesi dell'anno sono state 497. finanza.repubblica.it scrive

Inail, in 10 mesi infortuni +1,2% e 896 casi mortali - Le denunce di infortunio sul lavoro, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all'Inail nei primi dieci mesi dell'anno sono ... Da ildiariodellavoro.it

In aumento gli infortuni mortali: 889 denunce all'Inail fino a dicembre 2025 - Nei primi dieci mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 889, in aumento rispetto alle 877 dello stesso periodo del 2024. Da avvenire.it

Inail, in 10 mesi salite a 889 denunce di infortuni mortali - Nei primi dieci mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 889, in aumento rispetto alle 877 dello stesso ... Lo riporta msn.com

Aumentano ancora i morti sul lavoro in Italia: in 10 mesi 889 casi. Crescono le denunce di infortunio al Sud - L'Inail: "Le denunce di morte sul lavoro sono state 652, tre in più rispetto alle 649 registrate nel 2024 e una in più rispetto al 2019, 17 in meno sul 2023, due in meno sul 2022, 163 in meno sul 2021 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Inail: nei primi dieci 2025 mesi aumentano gli infortuni sul lavoro e i decessi - Nei primi 10 mesi del 2025 aumentano gli infortuni sul lavoro (+0,2%) e i decessi (+0,5%) e anche per la ... Lo riporta ilsole24ore.com