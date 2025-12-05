Sei infortuni mortali nei primi dieci mesi del 2025 | Ravenna è in zona rossa

Sono sei gli infortuni mortali sul lavoro registrati nella provincia di Ravenna nel corso dei primi 10 mesi del 2025. Numeri troppo alti che fanno emergere ancora una volta la piaga delle 'morti bianche' sul nostro territorio. A fornire questo drammatico quadro sono i dati Inail elaborati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

