Sei infortuni mortali nei primi dieci mesi del 2025 | Ravenna è in zona rossa

Sono sei gli infortuni mortali sul lavoro registrati nella provincia di Ravenna nel corso dei primi 10 mesi del 2025. Numeri troppo alti che fanno emergere ancora una volta la piaga delle 'morti bianche' sul nostro territorio. A fornire questo drammatico quadro sono i dati Inail elaborati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Rifondazione, 19 infortuni mortali nella Bergamasca nel 2025. L'ultimo alla "Montello spa", fermare logica dei subappalti #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Inail, in 10 mesi salite a 889 denunce di infortuni mortali. Le morti in occasione di lavoro in aumento dello 0,5% dal 2024 #ANSA Vai su X

Sei infortuni mortali nei primi dieci mesi del 2025: Ravenna è in "zona rossa" - Lo dicono i dati elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering. ravennatoday.it scrive

Inail: più morti sul lavoro nel 2025 - Il confronto con i primi 10 mesi del 2024 evidenzia un aumento degli infortuni sul lavoro (+0,2%) e dei decessi (+0,5%), e per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di ... Si legge su rainews.it

Lavoro, Inail: in 10 mesi infortuni +1,2% e 896 casi mortali - Le denunce, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all'Inail nei primi dieci mesi dell'anno sono state 497. Secondo finanza.repubblica.it

Inail, in 10 mesi infortuni +1,2% e 896 casi mortali - Le denunce di infortunio sul lavoro, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all'Inail nei primi dieci mesi dell'anno sono ... Segnala ildiariodellavoro.it

In aumento gli infortuni mortali: 889 denunce all'Inail fino a dicembre 2025 - Nei primi dieci mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 889, in aumento rispetto alle 877 dello stesso periodo del 2024. Scrive avvenire.it

Aumentano ancora i morti sul lavoro in Italia: in 10 mesi 889 casi. Crescono le denunce di infortunio al Sud - L'Inail: "Le denunce di morte sul lavoro sono state 652, tre in più rispetto alle 649 registrate nel 2024 e una in più rispetto al 2019, 17 in meno sul 2023, due in meno sul 2022, 163 in meno sul 2021 ... ilfattoquotidiano.it scrive