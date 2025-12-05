Seguendo i simboli della natività Emozioni cerimonie e Re Magi
Il presepe alla Darsena Borghese e la giornata dei Re Magi. Sono le novità del programma " Le vie dei Presepi di Fano " che quest’anno ha come tema ‘In cammino verso l’anno di San Francesco a 800 anni dalla morte’. Il programma propone sette appuntamenti: si parte sabato 6 dicembre (chiesa di San Giuseppe al Porto, 15.30) con l’inaugurazione del presepe marinaro a cura dell’associazione Il Ridosso e con la presenza del coro di voci bianche della parrocchia. Si prosegue domenica 7 dicembre (palazzo Fucci, alle 18) con la presentazione del presepe napoletano e le letture a cura di Maria Flora Giammarioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
