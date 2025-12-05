Seduta in Parlamento Esordio di Irene Gori | Qui ci siete tutti voi

Le prime ore romane, da neo parlamentare insediata alla Camera dei Deputati, sono state indubbiamente frenetiche per Irene Gori. Una volta ufficializzata la decadenza di Chiara La Porta, divenuta nel frattempo consigliera regionale a Firenze, dopo tre anni e spiccioli dal voto si è liberato lo scranno a Montecitorio per l’esponente quarratina di Fratelli d’Italia, subito impegnata in sedute d’aula e ogni tipo di adempimento tecnico da compiere in questi casi. "È un’emozione che porterò con me per tutta la vita – afferma Irene Gori – un momento di profondo orgoglio e di grande responsabilità. La fiducia che avete riposto in me è un dono prezioso, che intendo onorare con impegno costante. 🔗 Leggi su Lanazione.it