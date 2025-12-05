Se l' Italia supera playoff nel girone con Canada Qatar e Svizzera

Se l'Italia supererà il playoff sarà inserita nel gruppo B dei mondiali 2026 insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato al Kennedy Center di Washington. Gli azzurri nel playoff affronteranno in semifinale a Bergamo l'Irlanda del Nord il 26 marzo e 5 giorni dopo l'eventuale finale in trasferta con la vincente di Galles-Bosnia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Se l'Italia supera playoff nel girone con Canada, Qatar e Svizzera

