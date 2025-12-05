Scusate sono un po’ emozionato Gerry Scotti chi è seduto in prima fila a La ruota della fortuna

Gerry Scotti, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha vissuto una serata particolare e profondamente toccante durante una recente puntata de La Ruota della Fortuna. In un clima già festoso per via del successo del programma, il conduttore 69enne si è lasciato sorprendere da un’emozione che raramente mostra in diretta: tra il pubblico, seduto in prima fila, c’era suo figlio Edoardo. Un’apparizione inattesa, che ha cambiato il tono della puntata e ha offerto ai telespettatori un raro scorcio della dimensione più privata del presentatore di Canale5. Come ha spiegato lui stesso, affiancato da Samira Lui, quella presenza improvvisa gli ha imposto una sorta di “controllo emotivo”, immediatamente contraddetto dal sorriso affettuoso comparso sul suo volto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it