Scuola Edile concluso con successo il corso per diventare perforatore

Ilpiacenza.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con successo il corso intensivo di 40 ore per il conseguimento del patentino da perforatore, organizzato dall’Ente Scuola Edile nel periodo dal 1 al 5 dicembre. Il percorso, che ha coinvolto quindici partecipanti, ha confermato l’importanza crescente della formazione specializzata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

