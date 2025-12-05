Scuola Edile concluso con successo il corso per diventare perforatore

Si è concluso con successo il corso intensivo di 40 ore per il conseguimento del patentino da perforatore, organizzato dall’Ente Scuola Edile nel periodo dal 1 al 5 dicembre. Il percorso, che ha coinvolto quindici partecipanti, ha confermato l’importanza crescente della formazione specializzata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it