Il montaggio è una delle fasi più importanti nella costruzione di un film. Per capire cos’è il montaggio, domani (dalle 15,30) e domenica (dalle 9,30) al cinema Rosebud, Cristiano Travaglioli tiene un corso su questo importante mestiere del cinema. Cristiano Travaglioli, reggiano d’adozione, è tra i montatori più apprezzati e premiati in Italia. Travaglioli ha iniziato la sua carriera con Ciprì e Maresco, nel film ’Lo zio di Brooklyn’. Nel 2001 incontra Paolo Sorrentino, che lo sceglie come assistente al montaggio per ’L’uomo in più’. Diventa poi montatore degli ultimi film di Sorrentino da ’Il Divo’ fino a ’Parthenope’ e a ’La Grazia’, oltre alla serie tv ’The Young Pope’ e ’The New Pope’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola di montaggio al Rosebud con il maestro Cristiano Travaglioli