Scudo spaziale e riforma dell'esercito | cosa c'è nel piano per la difesa annunciato da Crosetto

Fanpage.it | 5 dic 2025

Scudo aereo e riforma del sistema militare italiano sono i due pilastri del piano di "riorganizzazione totale della difesa" annunciato ieri dal ministro Guido Crosetto alle commissioni di Camera e Senato. "Dobbiamo essere pronti", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

