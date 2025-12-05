Scudi spaziali e armi a Kiev È guerra in maggioranza

È una di quelle situazioni non serie però gravi. Gli scontri nella maggioranza sulle armi per l'Ucraina e per l'Italia stessa riguardano più l'immagine che la sostanza.

Corteo e blocco del mercato delle armi Un grande corteo antimilitarista ha attraversato le strade di Torino sabato scorso, rompendo la cortina fumogena che avvolge l’industria bellica ed il mercato delle armi aerospaziali nella nostra città. Da oggi sino al 4 dice - facebook.com Vai su Facebook

Armi a Kiev: gli Usa vendono ad alcuni Stati Nato (Italia no) - E le paga senza alcun impegno degli Stati Uniti che pure dell’Alleanza atlantica è fondatore. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Gli Stati Uniti approvano l'invio di nuove armi all'Ucraina per 105 milioni di dollari - L'amministrazione di Donald Trump ha approvato una vendita di nuove armi all'Ucraina per un valore di 105 milioni di dollari, per aiutarla "nella manutenzione di sistemi di difesa aerea missilistica ... Lo riporta ansa.it

Trump: “Ok ad armi Usa a Kiev, ma pagheranno gli europei” - A 24 ore dal via libera a nuove forniture di armi americane per Kiev, Donald Trump afferma di non stare né con la Russia né con l’Ucraina. Scrive rainews.it

Shutdown sulle armi a Kiev (e basi Usa europee in crisi) - Lo shutdown più lungo nella storia degli Stati Uniti, arrivato al 41º giorno, non sta soltanto creando il caos all'interno ... Da ilgiornale.it

Guerra ucraina, l’Italia invia generatori di corrente a Kiev: dubbi di Chigi sull’acquisto di armi Usa - E non solo con il dodicesimo pacchetto di armi che l’Italia sta per inviare a Kiev, ma anche con i generatori di corrente che Roma è pronta a fornire all’Ucraina per non lasciare i ... ilmessaggero.it scrive

Armi dell’Italia a Kiev, Salvini frena: «Chiarezza su corruzione». Crosetto: «L’obiettivo è sostenere la popolazione». È scontro - Ma il caso sull’adesione dell’Italia all’iniziativa Purl per l’assistenza militare all’Ucraina resta aperto e ... Scrive milanofinanza.it