Scudi cinesi L’Europa pronta a un golden power formato Dragone

Come anticipato per primo da questo giornale solo pochi giorni fa, l’Europa è pronta a rendere più difficile la vita alla Cina nel Vecchio continente, imbrigliando gli investimenti che continuano ad arrivare da Oriente. Per farlo, Bruxelles sta pensando a una sorta di golden power formato continentale, per trasformare le scorribande del Dragone, a cominciare da quelle dei suoi unicorni d’eccellenza come Catl e Byd, in qualcosa di più fruttuoso. La filosofia è quella win-win, vale a dire che si permette di investire solo se anche l’Europa ha da guadagnarci qualcosa. E purtroppo, fin qui, non è stato così. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Scudi cinesi. L’Europa pronta a un golden power formato Dragone

