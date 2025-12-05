Scritti e sovrascritti alla Mai i segreti delle antiche pergamene

IN BIBLIOTECA. Un convegno e una mostra sulle «Parole invisibili» hanno svelato l’importanza storica dei manoscritti: strumenti di trasmissione del sapere ed esempi di tecnica del riciclo e riuso. I risultati nella ricerca coordinata dai docenti Paolo Buffo e Francesco Lo Monaco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scritti e sovrascritti, alla Mai i segreti delle antiche pergamene

