Screening oncologici a Pago Veiano il 6 dicembre Il sindaco De Ieso | La prevenzione è fondamentale

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 6 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle 18:00, il Poliambulatorio Mobile dell’ASL Benevento sarà presente a Pago Veiano, in Piazza “Madonna del Santissimo Rosario”, per una giornata dedicata agli screening oncologici gratuiti rivolti alla popolazione. Gli screening disponibili sono: tumore della mammella (donne 50–69 anni), tumore del collo dell’utero (donne 25–64 anni) e tumore del colon retto (uomini e donne 50–69 anni). L’iniziativa rientra nella campagna di prevenzione del Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio. “La prevenzione è una priorità assoluta – ha dichiarato il Sindaco Mauro De Ieso – Portare gli screening oncologici direttamente a Pago Veiano significa avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e promuovere una cultura della salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Screening oncologici a Pago Veiano il 6 dicembre. Il sindaco De Ieso: “La prevenzione è fondamentale”

