Scorri la pagina e il testo viene tradotto | debutta la nuova modalità di Cerchia e cerca

La traduzione continua arriva su Cerchia e cerca, rendendo possibile seguire testi in lingue diverse senza riavviare l’operazione. L’aggiornamento debutta per prima sui Samsung Galaxy. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Scorri la pagina e il testo viene tradotto: debutta la nuova modalità di Cerchia e cerca

La funzione Scorri e Traduci è ora disponibile anche su dispositivi Pixel per un’esperienza ancora più fluida - Con Scorri e Traduci è possibile tradurre il testo nella lingua desiderata potendo continuare a scorrere la pagina in modo fluido. Riporta msn.com