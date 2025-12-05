Scorri la pagina e il testo viene tradotto | debutta la nuova modalità di Cerchia e cerca

Dday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La traduzione continua arriva su Cerchia e cerca, rendendo possibile seguire testi in lingue diverse senza riavviare l’operazione. L’aggiornamento debutta per prima sui Samsung Galaxy. 🔗 Leggi su Dday.it

