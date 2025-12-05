Scoperte dieci lavoratrici in nero in sette case di riposo
Aveva aperto sette strutture adibite a centri di assistenza sanitaria per anziani, ma vi faceva lavorare personale non specializzato e non in regola con il contratto di lavoro. Nello specifico, dieci lavoratrici erano in nero. Di queste, sette sono georgiane irregolari sul territorio nazionale e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
