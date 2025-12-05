Scooter sul marciapiede e suolo pubblico occupato maxi multa a un rivenditore

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni scooter erano stati posizionati sul marciapiede, in violazione del codice della strada, mentre altri veicoli erano esposti all’esterno configurando l’occupazione di suolo pubblico. È quanto hanno accertato i vigili urbani di Agrigento durante un controllo in una rivendita di moto del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

scooter sul marciapiede e suolo pubblico occupato maxi multa a un rivenditore

Scooter sul marciapiede e suolo pubblico occupato, maxi multa a un rivenditore

