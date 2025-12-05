Scontro sul Mes e gli aiuti a Kiev | Tajani insiste Salvini in trincea

L’Ucraina divide, ancora una volta, il governo. Lo scontro tra Antonio Tajani e Matteo Salvini è sempre più aspro, mentre Fratelli d’Italia tenta di minimizzare, pur prendendo chiaramente posizione e garantendo che gli aiuti a Kiev verranno approvati entro la fine dell’anno. L’ultima contesa tra Forza Italia e Lega è doppia: da una parte sul decreto aiuti e dall’altra sull’utilizzo dei fondi del Mes. Partiamo proprio da qui. Da una proposta, quella del ministro degli Esteri, che è ovviamente irricevibile per chi, come la Lega, propone di cedere le quote italiane del Mes per fare cassa, come fatto dal Carroccio con gli emendamenti alla Manovra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Scontro sul Mes e gli aiuti a Kiev: Tajani insiste, Salvini in trincea

