Sconto Irpef del 50% per trasferirsi in una regione italiana chi può averlo
Soldi per trasferirsi in Sicilia: l’Isola lancia una ambiziosa misura per contrastare lo spopolamento e attirare capitale umano qualificato. La Commissione Bilancio dell’ Ars (Assemblea Regionale Siciliana) ha approvato una norma inserita nella Manovra di stabilità regionale che punta ad agevolare il rientro dei lavoratori che si sono trasferiti all’estero e, al contempo, a favorire la ripresa del mercato immobiliare e la diffusione del lavoro agile. Soldi per trasferirsi in Sicilia. L’intervento si colloca in un quadro demografico tra i più critici d’Italia: secondo l’ultimo report Svimez, la Sicilia è destinata a perdere 859. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
