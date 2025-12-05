’Sconsolata’ dà il bell’esempio Anna Maria Barbera per l’orgoglio

Il grande pubblico la conosce soprattutto per i ruoli comici, al cinema e sul palco di Zelig con l’indimenticato personaggio di Sconsolata, ironico ritratto di una donna del Sud emigrata nel nord Italia. Ma le sue capacità di attrice sono a tutto tondo, frutto di un percorso di formazione avvenuto sotto la guida di Vittorio Gassman, mentre l’attenzione al sociale è un tratto che la caratterizza da sempre. Tutti questi elementi convergeranno assieme nello spettacolo che porterà in scena stasera a Monza, un viaggio di parole e musica capace di far sorridere, riflettere ed emozionare. Oggi alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

